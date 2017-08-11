Пенза отмечена в числе лидеров по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» Общество

Пенза, 11 августа 2017. PenzaNews. Пензенская агломерация, в которую входят Пенза, Заречный и село Засечное, отмечена в числе лидеров по реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

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Ход его реализации обсуждался на совещании, состоявшегося в режиме видеоконференции под председательством первого заместителя министра транспорта РФ Евгения Дитриха в минувший четверг, 10 августа.

Согласно озвученным данным, пензенская агломерация занимает вторую позицию по выполненному объему работ после Татарстана.

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, в настоящее время завершены работы на 40 объектах из 76 на сумму 344,5 млн. рублей. Частично они выполнены по четырем объектам на сумму 112,2 млн. рублей.

Общий процент выполнения составляет 50,3% на сумму 456,8 млн. рублей.

По состоянию на 11 августа оплачено 304,8 млн. рублей.

Ведется приемка и оформление документации по пяти объектам на сумму 22,8 млн. рублей.

Продолжаются ремонтные работы на 31 объекте на сумму 451 млн. рублей, а также на объекте по реконструкции улицы Антонова на сумму 31,9 млн. рублей.

Завершить работы планируется до 1 сентября.