16:12:51 Пятница, 11 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
ФОТОРЕПОРТАЖ Мероприятие в честь Дня физкультурника. Пенза, 10 августа 2017 г.

Пенза отмечена в числе лидеров по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги»

11:23 | 11.08.2017 | Общество

Печать

Пенза, 11 августа 2017. PenzaNews. Пензенская агломерация, в которую входят Пенза, Заречный и село Засечное, отмечена в числе лидеров по реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Пенза отмечена в числе лидеров по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ход его реализации обсуждался на совещании, состоявшегося в режиме видеоконференции под председательством первого заместителя министра транспорта РФ Евгения Дитриха в минувший четверг, 10 августа.

Согласно озвученным данным, пензенская агломерация занимает вторую позицию по выполненному объему работ после Татарстана.

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, в настоящее время завершены работы на 40 объектах из 76 на сумму 344,5 млн. рублей. Частично они выполнены по четырем объектам на сумму 112,2 млн. рублей.

Общий процент выполнения составляет 50,3% на сумму 456,8 млн. рублей.

По состоянию на 11 августа оплачено 304,8 млн. рублей.

Ведется приемка и оформление документации по пяти объектам на сумму 22,8 млн. рублей.

Продолжаются ремонтные работы на 31 объекте на сумму 451 млн. рублей, а также на объекте по реконструкции улицы Антонова на сумму 31,9 млн. рублей.

Завершить работы планируется до 1 сентября.
Актуальное
Читайте также
В Пензе возбуждено дело по факту мошенничества при продаже фотоаппарата Отдыхающим на пруду у 6-й больницы в Пензе напомнили правила безопасности
Алексей Николаев возглавит отдел городского хозяйства мэрии Кузнецка В Пензе на ярмарке у Фонтанной площади умер мужчина
Обладатель кубка Пензенской области по футболу будет определен 12 августа Открыта интернет-продажа билетов на спектакли пензенского драмтеатра
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама