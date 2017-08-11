На поддержку ипотечных заемщиков направят 2 млрд. рублей Общество

Пенза, 11 августа 2017. PenzaNews. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в соответствии с которым на поддержку ипотечных заемщиков будет направлено дополнительно 2 млрд. рублей.

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«Вчера вечером я подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства дополнительно 2 млрд. рублей, чтобы поддержать тех из них, кто оказался в наиболее сложной ситуации», — сообщил глава кабинета министров в ходе совещания в правительстве Пензенской области в пятницу, 11 августа.

Дмитрий Медведев пояснил, что помощь будет оказываться с учетом соответствия получателей определенным критериям.

«В особых случаях она будет рассматриваться на базе решений специальной межведомственной комиссии с участием и исполнительной власти, и депутатов Государственной думы, и уполномоченного по правам человека», — отметил премьер-министр РФ.