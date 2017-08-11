21:13:40 Пятница, 11 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

На поддержку ипотечных заемщиков направят 2 млрд. рублей

17:15 | 11.08.2017 | Общество

Печать

Пенза, 11 августа 2017. PenzaNews. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в соответствии с которым на поддержку ипотечных заемщиков будет направлено дополнительно 2 млрд. рублей.

На поддержку ипотечных заемщиков направят 2 млрд. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Вчера вечером я подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства дополнительно 2 млрд. рублей, чтобы поддержать тех из них, кто оказался в наиболее сложной ситуации», — сообщил глава кабинета министров в ходе совещания в правительстве Пензенской области в пятницу, 11 августа.

Дмитрий Медведев пояснил, что помощь будет оказываться с учетом соответствия получателей определенным критериям.

«В особых случаях она будет рассматриваться на базе решений специальной межведомственной комиссии с участием и исполнительной власти, и депутатов Государственной думы, и уполномоченного по правам человека», — отметил премьер-министр РФ.
Актуальное
Читайте также
Абонентов села Бегуч предупредили об отключении газа Медведев выступил за пересмотр устаревших градостроительных норм
Требования к финансовой прозрачности долевого строительства будут усиливаться — Медведев Необходимо найти баланс на рынке жилищного строительства — Дмитрий Медведев
Встреча Дмитрия Медведева с партактивом ПФО пройдет в формате обмена мнениями В Пензе в двух СНТ временно приостановят подачу газа
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама