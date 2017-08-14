В Пензе впервые пройдет фестиваль «ЭкоПарк» Общество

Пенза, 14 августа 2017. PenzaNews. Экологический фестиваль «ЭкоПарк-2017» впервые пройдет в Пензе в предстоящую субботу, 19 августа.

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Он будет организован сразу на трех площадках, среди которых — ЦПКиО имени В.Г. Белинского, детский парк в Арбеково и парк «Олимпийский».

С 11.00 до 19.00 в парках будут работать площадки, рассказывающие об экологии в различных сферах — питания, красоты, воспитания и быта.

Кроме того, в рамках фестиваля на площадках пройдут концерты, мастер-классы и выставки-продажи изделий. Также планируются презентации организаций и производителей экологичной продукции.

Торжественное открытие мероприятия намечено на 12.00.

Как сообщает пресс-служба мэрии, фестиваль «ЭкоПарк» планируется сделать ежегодным.