В Пензе впервые пройдет фестиваль «ЭкоПарк»
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Пенза, 14 августа 2017. PenzaNews. Экологический фестиваль «ЭкоПарк-2017» впервые пройдет в Пензе в предстоящую субботу, 19 августа.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Он будет организован сразу на трех площадках, среди которых — ЦПКиО имени В.Г. Белинского, детский парк в Арбеково и парк «Олимпийский».
С 11.00 до 19.00 в парках будут работать площадки, рассказывающие об экологии в различных сферах — питания, красоты, воспитания и быта.
Кроме того, в рамках фестиваля на площадках пройдут концерты, мастер-классы и выставки-продажи изделий. Также планируются презентации организаций и производителей экологичной продукции.
Торжественное открытие мероприятия намечено на 12.00.
Как сообщает пресс-служба мэрии, фестиваль «ЭкоПарк» планируется сделать ежегодным.