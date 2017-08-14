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Пензенский губернатор поручил обобщить лучший опыт в сфере дорожного строительства

13:52 | 14.08.2017 | Общество

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Пенза, 14 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил обобщить лучший опыт в сфере строительства дорог и благоустройства территорий в Пензенской области.

Пензенский губернатор поручил обобщить лучший опыт в сфере дорожного строительства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В Пензе есть примеры хороших решений в сфере строительства автодорог — устройства тротуаров, системы ливневых водостоков, примыкания к городским объектам», — отметил он в ходе совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 14 августа.

Иван Белозерцев призвал распространить положительный опыт на территории субъекта РФ.

«В первую очередь это касается работы на стадии проектирования. Надо добиться, чтобы проектные организации, которые выигрывают конкурсы на реконструкцию и строительство транспортных объектов, равнялись на лучшие практики, чтобы дороги были красивыми, качественными и эффективными», — цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.
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