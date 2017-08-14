В Пензенской области основная масса абортов связана с нежеланием иметь детей — психолог Общество

Пенза, 14 августа 2017. PenzaNews. Жительницы Пензенской области чаще всего делают аборты из-за нежелания иметь детей. Об этом сообщила медицинский психолог городского родильного дома Елена Фриновская.

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«К сожалению, причина главная и в последнее время всегда одна — нежелание иметь детей. […] У большинства этих женщин уже есть дети, как правило, маленькие», — сказала она губернатору Ивану Белозерцеву в ходе выездного совещания в здании женской консультации №3 на улице Красной, где планируется открыть офтальмологическую поликлинику.

Елена Фриновская добавила, что материальные проблемы и плохие отношения с отцом ребенка являются вторичными причинами абортов.

При этом, по ее словам, в 2016 году 23% женщин после посещения психологов приняли решение оставить ребенка, что является хорошим результатом.