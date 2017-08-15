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В Пензе волонтеры отряда «Лиза Алерт» скорбят в связи с кончиной Виктора Хорева

12:30 | 15.08.2017 | Общество

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Пенза, 15 августа 2017. PenzaNews. Представители пензенского поискового отряда «Лиза Алерт» скорбят в связи с уходом из жизни волонтера Виктора Хорева.

В Пензе волонтеры отряда «Лиза Алерт» скорбят в связи с кончиной Виктора Хорева

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Это был не просто наш соотрядник. Это был наш верный друг, товарищ, боец! Виктор Хорев. Не верится, что его с нами больше нет. Мы всем отрядом верили, что невозможное возможно. Он боролся до конца, с шутками и улыбкой на лице. Он не боялся ничего, верил в победу. Мы тоже верили. Отряд Лиза Алерт для него много значил. И Виктор много значил для нас. Это ужасная потеря замечательного человека», — говорится в сообщении, опубликованном на странице пензенского отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

В нем уточняется, что прощание с Виктором Хоревым состоится в ритуальном зале на улице Светлой в предстоящую среду, 16 августа.

По словам координатора отряда Ильи Самсонова, мужчина был одним из первых добровольцев пензенского объединения.

«Интеллигентный, опрятный и внимательный — он всегда очаровывал всех вокруг. На поисках эта особенность помогала ему добывать очень много информации о пропавших при опросах в районе пропажи. [...] Каждый из нас, кто даже был мало с ним знаком, потерял сегодня частичку себя. Виктор был прекрасный, душевный человек. С ним рядом было хорошо, весело и интересно. О таком друге можно только мечтать», — написал он.
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