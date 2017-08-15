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В Пензе у епархии прошел пикет против передачи здания ДК церкви

17:51 | 15.08.2017 | Общество

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Пенза, 15 августа 2017. PenzaNews. Активист КПРФ Виктор Хомец провел у пензенского епархиального управления одиночный пикет против передачи здания дворца культуры имени Ф.Э. Дзержинского в ведение Русской православной церкви.

В Пензе у епархии прошел пикет против передачи здания ДК церкви

Фото: Kprfpenza.ru

Надпись на плакате, с которым он вышел на Советскую площадь, гласила: «Руки прочь от дворца культуры железнодорожников!»

Одновременно с этим состоялась протестная акция неподалеку от бывшего кинотеатра «Родина». Городская администрация предложила эту площадку в качестве альтернативы коммунистам, которые изначально планировали провести у епархии полноценный пикет.

В руках у собравшихся были плакаты с лозунгами: «Губернатор! Требуем не допустить передачи ДК церкви!», «Городу нужен ДК, а не культовое учреждение!», «Дворец культуры имени Ф.Э. Дзержинского – для детей!» и другими, сообщает пресс-служба пензенского обкома.

Ранее пикеты против передачи дворца культуры Пензенской епархии прошли непосредственно у здания ДК. Один из них состоялся 3 августа, а другой — на следующий день перед началом торжественного собрания по случаю Дня железнодорожника.
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