В Пензе у епархии прошел пикет против передачи здания ДК церкви Общество

Пенза, 15 августа 2017. PenzaNews. Активист КПРФ Виктор Хомец провел у пензенского епархиального управления одиночный пикет против передачи здания дворца культуры имени Ф.Э. Дзержинского в ведение Русской православной церкви.

Фото: Kprfpenza.ru

Надпись на плакате, с которым он вышел на Советскую площадь, гласила: «Руки прочь от дворца культуры железнодорожников!»

Одновременно с этим состоялась протестная акция неподалеку от бывшего кинотеатра «Родина». Городская администрация предложила эту площадку в качестве альтернативы коммунистам, которые изначально планировали провести у епархии полноценный пикет.

В руках у собравшихся были плакаты с лозунгами: «Губернатор! Требуем не допустить передачи ДК церкви!», «Городу нужен ДК, а не культовое учреждение!», «Дворец культуры имени Ф.Э. Дзержинского – для детей!» и другими, сообщает пресс-служба пензенского обкома.

Ранее пикеты против передачи дворца культуры Пензенской епархии прошли непосредственно у здания ДК. Один из них состоялся 3 августа, а другой — на следующий день перед началом торжественного собрания по случаю Дня железнодорожника.