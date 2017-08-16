Заболевания выявили более чем у 3 тыс. пензенцев, прошедших диспансеризацию в июле Общество

Пенза, 16 августа 2017. PenzaNews. Различные заболевания выявлены более чем у 3 тыс. жителей Пензенской области, прошедших диспансеризацию в июле 2017 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

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По данным ведомства, всего в прошлом месяце обследование прошли почти 19 тыс. человек.

У 40 из них были выявлены злокачественные новообразования, у 60 — сахарный диабет, у 104 — болезни органов дыхания, у 853 — сердечно-сосудистые заболевания.

Всего за семь месяцев 2017 года диспансеризацию прошли более 160 тыс. жителей Пензенской области, что составило 70% от годового плана.

По словам заместителя главного врача областного центра медицинской профилактики Ирины Пузраковой, доминирующими факторами риска у жителей региона остаются нерациональное питание, низкая физическая активность и избыточная масса тела.