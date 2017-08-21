В проведение честных выборов в пензенское Заксобрание верят около 40% пензенцев — опрос Общество

Пенза, 21 августа 2017. PenzaNews. Менее половины жителей Пензенской области — около 40% — верят, что выборы в Законодательное собрание региона, которые назначены на 10 сентября, будут честными. Таковы результаты опроса, проводившегося на сайте ИА «PenzaNews» в период с 7 по 20 августа 2017 года, в котором приняли участие 560 пользователей, в том числе 497 — из Пензы и области.

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При этом в кристально чистые выборы в региональный парламент верит только каждый седьмой пензенец, а каждый четвертый считает, что они пройдут «скорее честно, чем нечестно».

Почти столько же респондентов — около 26% — выбрали вариант «скорее нечестно, чем честно». Тех же, кто полагает, что выборы в Законодательное собрание Пензенской области 10 сентября будут проведены однозначно нечестно оказалось больше всех — почти 27%.

Затруднились с ответом на вопрос более 8% участников онлайн-исследования.

Ранее по результатам других интернет-опросов стало известно, что на избирательные участки 10 сентября намерены прийти около половины пензенцев, а каждый четвертый житель региона хотел бы проголосовать на выборах «Против всех».

Исследование проводилось по инициативе ИА «PenzaNews» на собственные средства методом опроса интернет-пользователей сайта с 7 по 20 августа 2017 года.

В нем приняли участие 560 респондентов, 497 из них проживают в Пензенской области, которая является основным регионом проведения опроса.

Вопрос, который задавался пользователям сайта, звучал следующим образом: «Как Вы думаете, честно ли будут проведены выборы в Законодательное собрание Пензенской области 10 сентября 2017 года?»

Статистическая погрешность — 5%.

Результаты исследования опубликованы на сайте ИА «PenzaNews» на безвозмездной основе в целях информирования граждан.