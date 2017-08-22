В Пензе пройдет инклюзивный праздник для детей Общество

Пенза, 22 августа 2017. PenzaNews. Инклюзивное спортивно-творческое мероприятие «Благодарю лето» пройдет в парковой зоне около здания лечебно-оздоровительного центра «Благо Дарю» на проспекте Победы в Пензе в предстоящую субботу, 26 августа.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Целью праздника является привлечение внимания общественности к проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также популяризация идеи инклюзии.

В рамках мероприятия запланированы спортивные состязания, творческие мастерские для детей и родителей и музыкальная программа. Кроме этого, будут организованы фотозона и интерактивная площадка для детей.

Участникам праздника будет предложено сделать пожертвования в пользу детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в реабилитации — подопечных пензенской региональной общественной организации «Благо Дарю» и инклюзивного детского сада «Благодарю, мамочка, за мое счастливое детство».

Помощь в организации мероприятия будут оказывать коммерческие компании и образовательные организации Пензы.

Праздник пройдет с 11.00 до 13.00, сообщается на сайте организации «Благо Дарю».