14:25:34 Вторник, 22 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензе пройдет инклюзивный праздник для детей

09:30 | 22.08.2017 | Общество

Печать

Пенза, 22 августа 2017. PenzaNews. Инклюзивное спортивно-творческое мероприятие «Благодарю лето» пройдет в парковой зоне около здания лечебно-оздоровительного центра «Благо Дарю» на проспекте Победы в Пензе в предстоящую субботу, 26 августа.

В Пензе пройдет инклюзивный праздник для детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Целью праздника является привлечение внимания общественности к проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также популяризация идеи инклюзии.

В рамках мероприятия запланированы спортивные состязания, творческие мастерские для детей и родителей и музыкальная программа. Кроме этого, будут организованы фотозона и интерактивная площадка для детей.

Участникам праздника будет предложено сделать пожертвования в пользу детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в реабилитации — подопечных пензенской региональной общественной организации «Благо Дарю» и инклюзивного детского сада «Благодарю, мамочка, за мое счастливое детство».

Помощь в организации мероприятия будут оказывать коммерческие компании и образовательные организации Пензы.

Праздник пройдет с 11.00 до 13.00, сообщается на сайте организации «Благо Дарю».
Актуальное
Читайте также
Житель Кузнецка стал жертвой мошенничества при покупке овса у «саратовского фермера» Пензенский губернатор проехал на комбайне по полю в Белинском районе
В Пензе введен особый противопожарный режим В Пензенской области выросла заболеваемость ВИЧ-инфекцией
Денис Айрапетян принимает участие в сборах команды России в Новогорске Виктор Кувайцев поздравил жителей Пензы с Днем государственного флага РФ
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама