В Пензе разработан проект стратегии действий в интересах женщин Общество

Пенза, 22 августа 2017. PenzaNews. Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области подготовило проект стратегии действий в интересах женщин на 2017–2022 годы.

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Согласно тексту проекта, стратегия основывается на том, что права женщин являются неотъемлемой частью общих прав человека. Создание условий для полного и равноправного участия женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах жизни общества является приоритетным направлением государственной политики РФ.

Отдельная глава посвящена положению женщин в Пензенской области.

Согласно приведенным данным, в регионе проживают 728,5 тыс. женщин, что составляет 54,3% от общего числа населения. Высшее образование имеют 32,4% женщин, занятых в экономике.

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Доля работающих женщин составляет 62%, а безработных — 36,4% от общего числа незанятых.

Вместе с тем сохраняется профессиональная сегрегация работающих женщин — в отраслях, где они преимущественно заняты, зарплата ниже, чем в традиционно «мужских» отраслях.

Кроме того, женщины остаются в неравном положении по сравнению с мужчинами при занятии руководящих должностей в негосударственном секторе экономики.

При этом абсолютное большинство среди государственных и муниципальных служащих Пензенской области составляют именно женщины — 76,5%.

В Пензенской области регистрируются высокие показатели заболеваемости женского населения. Отсутствие работы, доходов, алкоголизм, семейно-бытовое насилие приводят к противоправным действиям — на территории Пензенской области женщинами совершается практически каждое 10 преступление.

По итогам проведенного анализа были выделены основные направления реализации стратегии действий в интересах женщин Пензенской области.

Так, направление «Создание условий для сохранения здоровья женщин всех возрастов» предполагает повышение доступности и качества оказания медицинской помощи.

Кроме того, будет реализовываться программа «Улучшение экономического положения женщин, обеспечение роста их благосостояния», направленная на помощь в получении жительницами Пензенской области образования и повышение возможностей для трудоустройства.

Также будет проводиться работа по профилактике и предупреждению социального неблагополучия женщин и насилия в отношении них.

Согласно проекту стратегии, намечено расширять участие женщин в общественно-политической жизни региона, а также совершенствовать государственную статистику, характеризующую их положение в обществе.

На I этапе реализации стратегии — в 2017–2018 годах — планируется разработать региональный план мероприятий, а в 2019–2022 — обеспечить их выполнение.

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Ожидается, что по итогам реализации стратегии к 2022 году будут созданы условия для

увеличения выявляемости злокачественных новообразований у женщин и повышения доступности квалифицированной медицинской помощи, усиленной профилактики профессиональных заболеваний, снижения уровня материнской смертности, числа абортов, сокращения разницы в оплате труда мужчин и женщин. Также предполагается увеличение числа женщин, являющихся учредителями или руководителями субъектов малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, намечено сократить число рабочих мест с вредными или опасными условиями труда, уменьшить число случаев насилия в отношении женщин, увеличить долю женщин среди лиц, замещающих должности государственной гражданской службы и муниципальной службы, а также среди членов политических партий и организаций.

Все жители Пензенской области могут высказать свои замечания к проекту стратегии по телефону или электронной почте, которые указаны на сайте регионального Минтруда.