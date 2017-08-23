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В пензенском зоопарке пройдет показательное кормление павианов-сфинксов

10:27 | 23.08.2017 | Общество

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Пенза, 23 августа 2017. PenzaNews. Показательное кормление павианов-сфинксов пройдет в пензенском зоопарке в предстоящий четверг, 24 августа.

В пензенском зоопарке пройдет показательное кормление павианов-сфинксов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В его рамках будет организована лекция об образе жизни животных и их рационе.

Начало мероприятия намечено на 15.00.

Павиан-сфинкс, или гвинейский павиан — вид приматов из семейства мартышковых.

Эти животные населяют небольшой ареал в Западной Африке. Гвинейские павианы являются самым мелким видом павианов.

Они активны днем, а ночью взбираются на деревья для сна. Наличие подходящих деревьев для отдыха ограничивает величину группы и размеры ареала.

Павианы всеядны, но в основном питаются фруктами, почками, корнями, насекомыми и мелкими млекопитающими.

Из-за небольшого ареала и уничтожения их естественных местообитаний гвинейские павианы находятся под угрозой исчезновения.
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