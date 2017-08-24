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В Белинском установят памятный знак на месте крушения экипажа Николая I

13:15 | 24.08.2017 | Общество

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Пенза, 24 августа 2017. PenzaNews. Памятный знак на месте крушения экипажа, в котором император Николай I в 1836 году следовал из Пензы в Тамбов, будет установлен в городе Белинском Пензенской области, ранее носившем название Чембар, по случаю 181-й годовщины со дня знаменательного для региона события, произошедшего 7 сентября по новому стилю.

В Белинском установят памятный знак на месте крушения экипажа Николая I

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального Минкульта, руководитель клуба путешественников «Загоскинъ» Александр Шилин обратился с данной инициативой к заместителю председателя правительства региона Олегу Ягову в ходе приема граждан в регион-центре газеты «Сельская новь» 3 августа. Олег Ягов эту идею поддержал.

Детали реализации проекта были рассмотрены на совещании у заместителя главы администрации Белинского района Андрея Андрюшина 11 августа. Его участники обсудили дизайн знака, место его установки и нюансы дальнейшего содержания.

Церемония открытия намечена на четверг, 7 сентября.

В 1836 году император Николай I совершил ознакомительное путешествие по России. 24 августа он благополучно прибыл в Пензу, а на следующий день направился в Тамбов через Чембар. В какой-то момент лошади понесли, и экипаж опрокинулся. Государь упал и получил травму, из-за которой был вынужден задержаться в уездном городе на две недели.
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