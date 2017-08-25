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В Пензе 2,6 млн. рублей выделено на документацию по реставрации оборонительного вала

13:59 | 25.08.2017 | Общество

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Пенза, 25 августа 2017. PenzaNews. Денежные средства на разработку проектно-сметной документации на преображение территории, расположенной между улицами Кирова и Спасским кафедральным собором, заложены в бюджет Пензы по итогам 36-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в пятницу, 25 августа.

В Пензе 2,6 млн. рублей выделено на документацию по реставрации оборонительного вала

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«2,6 млн. [рублей] предлагаем направить на разработку проектно-сметной документации по реставрации исторического вала, расположенного в городе Пензе на улице Кирова, а также устройство пешеходной связи от Спасского собора до памятника «Первопоселенец», — сообщила и.о. начальника финансового управления города Ирина Юрлова.

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Она добавила, что данные средства можно заложить в бюджет благодаря экономии, сложившейся при разработке проектно-сметной документации на реконструкцию лагеря «Орленок» и строительство школы в Арбеково — 2 млн. 20 тыс. и 596,7 тыс. рублей соответственно.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», воссоздание лестницы напротив памятника «Первопоселенец», которая раньше соединяла улицы Кирова и Белинского планируется между зданием военкомата и кафе.

На оборонительном валу будет создана бревенчатая стена с проходом и смотровой площадкой, на которую можно будет подняться.

Реализация задумки потребует сноса хозяйственных построек на улице Белинского. По этому вопросу между мэрией и собственниками достигнута договоренность.
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