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В Пензе снизилась преступность

14:03 | 25.08.2017 | Общество

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Пенза, 25 августа 2017. PenzaNews. Преступность снизилась в Пензе по итогам первого полугодия 2017 года. Об этом сообщил врио начальника городского управления МВД России Николай Шишков, выступая с докладом о результатах оперативно-служебной деятельности на 36-й очередной сессии гордумы в пятницу, 25 августа.

В Пензе снизилась преступность

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Оперативная обстановка на территории областного центра за истекший период характеризовалась общим статистическим снижением уголовной преступности на 23,8%», — уточнил он.

Николай Шишков пояснил, что снижение произошло в основном за счет ослабления криминальной активности при совершении преступлений корыстно-насильственной направленности.

«Так, количество краж имущества граждан снизилось на 37,3%, а мошенничеств — на 29,9%. Кроме того, отмечается снижение зарегистрированных преступлений тяжкой и особо тяжкой категории на 9,5%, а также таких видов преступлений и деяний как умышленное причинение вреда здоровью — на 32,4%, разбои — на 8,3%, кража имущества из квартир — на 2,8%», — сказал он.
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