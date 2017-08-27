В Пензе Роспотребнадзор разъяснил права туристов в связи с вирусом Коксаки в Турции Общество

Пенза, 27 августа 2017. PenzaNews. Управление Роспотребнадзора по Пензенской области опубликовало ответы на наиболее частые вопросы, поступающие на горячую линию, открытую в связи с заражением нескольких россиян вирусом Коксаки в Турции.

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К таким вопросам относятся, в частности, правовые основания отказа от поездки.

В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране временного пребывания туристов угрозы безопасности их здоровья, они вправе потребовать в судебном порядке расторжения договора о путевке или его изменения. Если соглашение прервано до начала путешествия, то возвращается вся сумма туристского продукта, а после — ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных услуг.

Возможно достижение соглашения сторон в случае заявления туристом соответствующей претензии до направления иска в суд, поэтому рекомендуется обратиться с письменными заявлениями к турагенту и туроператору, указав в качестве причины отказа от поездки в Турцию наличие угрозы для здоровья туриста, которое подтверждается официальным сообщением Ростуризма.

Срок рассмотрения заявления составляет 10 дней. При отказе или только частичном возврате уплаченных денежных средств потребитель вправе обратиться в суд.

Региональное управление Роспотребнадзора готово оказать помощь в составлении исковых заявлении в защиту нарушенных прав потребителей.

Другим частым вопросом стал порядок корректировки условий договора.

Для пересмотра направления или переноса сроков поездки следует обратиться к турагенту с письменным заявлением, в котором нужно указать свои требования и в дальнейшем обязательно оформить достигнутое решение об изменении договора в письменном виде — дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью основного договора и имеющим такую же юридическую силу.

Звонившие также интересовались, будут ли они оштрафованы в случае отказа, если такая санкция предусмотрена договором.

При наличии угрозы здоровью установленное законом специальное право туриста на расторжение договора никак не может быть обременено какими-либо штрафными санкциями со стороны туроператоров, поскольку это не является проявлением недобросовестности с его стороны.

При наличии на этот счет в договоре соответствующего условия, оно должно рассматриваться как ущемляющее права потребителей, что ведет к недействительности этого условия.

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Таким образом, купивший путевку турист в данном случае имеет особые права на расторжение договора, поэтому если он подал заявление об аннуляции тура до начала поездки, туроператор обязан вернуть всю уплаченную за отмененную поездку сумму.