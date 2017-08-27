Мэр Пензы в воскресенье утром проконтролировал ремонт дорог Общество

Пенза, 27 августа 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проконтролировал ход ремонтных работ в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» утром в воскресенье, 27 августа.

Фото: Penza-gorod.ru

Вначале он осмотрел улицу Богданова, в одной части которой идет подготовка основания, а в другой — установка бортового камня. В воскресенье подрядная организация начинает асфальтировку проезжей части.

Затем Виктор Кувайцев посетил участок дороги на улицах Злобина и Тухачевского, где завершается укладка полотна. Глава администрации поинтересовался у исполняющего обязанности директора департамента ЖКХ Пензы Валерия Яцко, каким образом будет осуществляться отвод воды с проезжей части.

Тот в свою очередь сообщил мэру, что в районе моста, ведущего в микрорайон ГПЗ-24, уже есть сеть придомовой ливневой канализации.

«Также планируем до следующего года проложить небольшую линию, поставить дополнительные дождеприемники. Кроме того, в проект городского бюджета внесли предложение по капитальному ремонту сетей ливневой канализации на пересечении улиц Ломовской и Тухачевского», — пояснил Валерий Яцко.

Осмотрев объект, Виктор Кувайцев распорядился отсыпать обочину на улице Злобина со стороны набережной реки Суры асфальтобетонным гранулятом.

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Ремонт тротуара на улице Кирова

После этого он осмотрел пешеходную зону на улице Кирова, где завершается укладка плитки. Заместитель директора департамента ЖКХ Пензы Денис Леонтьев пояснил, что мощение основной части полотна будет выполнено сегодня.

«До среды завершат благоустройство объекта», — добавил он.

В ходе объезда глава администрации также проверил ремонт тротуара на улице Красной, который ведется за счет средств городского бюджета.

Виктор Кувайцев поручил департаменту ЖКХ города совместно с управлением образования Пензы решить вопрос с обустройством подпорной стенки, сообщает пресс-служба мэрии.