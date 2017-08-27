Мэр Пензы поручил восстановить пешеходную связь при ремонте Свердловского моста Общество Пенза, 27 августа 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил подрядной организации ООО «Автодорога» восстановить пешеходную связь при ремонте Свердловского моста в ходе посещения объекта в воскресенье, 27 августа. Фотография © PenzaNews Купить фотографию «При завершении основных ремонтных мероприятий необходимо обеспечить восстановление пешеходного сообщения», — отметил он. Виктор Кувайцев поблагодарил подрядную организацию за добросовестное выполнение своих обязательств. В данный момент на Свердловском мосту ведется монтаж перил и барьерного ограждения, опор освещения, разборка песчаных полуостровков, осуществляется окраска пролетных строений. До конца августа намечено завершить устройство защитного и выравнивающего слоя бетона пролетных строений. После этого рабочие начнут укладывать асфальт. Восстановление проезжей части будет осуществляться в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» государственной программы «Развитие транспортной системы», сообщает пресс-служба администрации Пензы. Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», капитальный ремонт Свердловского моста идет в круглосуточном режиме. Сдача объекта планируется в декабре 2017 года. Нашли ошибку в тексте?

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