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Мэр Пензы поручил восстановить пешеходную связь при ремонте Свердловского моста

14:35 | 27.08.2017 | Общество

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Пенза, 27 августа 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил подрядной организации ООО «Автодорога» восстановить пешеходную связь при ремонте Свердловского моста в ходе посещения объекта в воскресенье, 27 августа.

Мэр Пензы поручил восстановить пешеходную связь при ремонте Свердловского моста

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«При завершении основных ремонтных мероприятий необходимо обеспечить восстановление пешеходного сообщения», — отметил он.

Виктор Кувайцев поблагодарил подрядную организацию за добросовестное выполнение своих обязательств.

В данный момент на Свердловском мосту ведется монтаж перил и барьерного ограждения, опор освещения, разборка песчаных полуостровков, осуществляется окраска пролетных строений.

До конца августа намечено завершить устройство защитного и выравнивающего слоя бетона пролетных строений. После этого рабочие начнут укладывать асфальт.

Восстановление проезжей части будет осуществляться в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» государственной программы «Развитие транспортной системы», сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», капитальный ремонт Свердловского моста идет в круглосуточном режиме. Сдача объекта планируется в декабре 2017 года.
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