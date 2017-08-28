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В Пензенской области стартовала профилактическая акция «Безопасный путь»

08:59 | 28.08.2017 | Общество

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Пенза, 28 августа 2017. PenzaNews. Профилактическая акция «Безопасный путь» стартовала в Пензенской области в понедельник, 28 августа.

В Пензенской области стартовала профилактическая акция «Безопасный путь»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она продлится до 4 сентября.

Мероприятие направлено на профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, а также предотвращение травматизма на объектах железнодорожного транспорта.

Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь пензенского линейного отдела МВД России на транспорте Елена Модякова, необходимость его проведения обусловлена тем, что в последнее время увеличилось количество несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта, а это может повлечь за собой их травмирование или совершение ими различных правонарушений и преступлений.

«Только за восемь месяцев 2017 года сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних пензенского ЛО МВД России на транспорте было составлено более 150 административных протоколов по линии несовершеннолетних», — уточнила она.
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