В Пензенской области стартовала профилактическая акция «Безопасный путь» Общество

Пенза, 28 августа 2017. PenzaNews. Профилактическая акция «Безопасный путь» стартовала в Пензенской области в понедельник, 28 августа.

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Она продлится до 4 сентября.

Мероприятие направлено на профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, а также предотвращение травматизма на объектах железнодорожного транспорта.

Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь пензенского линейного отдела МВД России на транспорте Елена Модякова, необходимость его проведения обусловлена тем, что в последнее время увеличилось количество несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта, а это может повлечь за собой их травмирование или совершение ими различных правонарушений и преступлений.

«Только за восемь месяцев 2017 года сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних пензенского ЛО МВД России на транспорте было составлено более 150 административных протоколов по линии несовершеннолетних», — уточнила она.