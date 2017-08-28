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На Олимпийской аллее Пензы установят необычную беседку

10:44 | 28.08.2017 | Общество

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Пенза, 28 августа 2017. PenzaNews. Арт-объект «Торосы», представляющий собой необычную беседку, планируется разместить на Олимпийской аллее в Пензе в середине сентября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила разработчик проекта, дизайнер архитектурного бюро «Вещь!» Юлия Козлова.

На Олимпийской аллее Пензы установят необычную беседку

Фото: объединение архитекторов «Вещь!»

«Сроки предварительные, все зависит от строителей», — пояснила собеседница агентства.

Юлия Козлова добавила, что изготавливает конструкцию компания «Новые технологии».

«Арт-объект выполняется на грантовые деньги, выигранные на молодежном форуме «Таврида-2016», — уточнила она.

Юлия Козлова отметила, что в начальный проект были внесены некоторые изменения, но идея места отдыха осталась прежней.

По ее словам, при создании арт-объекта так или иначе были задействованы все члены архитектурного бюро, которые принимали участие в разработке, делали чертежи и придумывали крепления.

В данный момент идет изготовление конструкций.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», беседку планировалось разместить на воде, но позднее она была адаптирована для суши. Проект предусматривает места для сидения и небольшие навесы над ними, которые будут защищать не только от ветра и дождя, но и от шума проходящей рядом улицы Лермонтова.
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