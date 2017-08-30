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В Колышлее прокуратура добилась блокировки сайтов, через которые продавали манула и филина

12:40 | 30.08.2017 | Общество

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Пенза, 30 августа 2017. PenzaNews. Прокуратура Колышлейского района Пензенской области через суд добилась блокировки сайтов, на которых была размещена информация о продаже особо ценных диких животных, в том числе манула и филина. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Колышлее прокуратура добилась блокировки сайтов, через которые продавали манула и филина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она отметила, что факты интернет-торговли животными, занесенными в Красную книгу РФ, выявляются и пресекаются регулярно.

«За первое полугодие 2017 года органами прокуратуры области было предъявлено 18 исковых заявлений в указанной сфере, 11 из которых уже удовлетворены. Информация о распространении объектов животного мира рассматриваемой категории признана запрещенной для распространения на территории РФ», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова уточнила, что была пресечена продажа таких животных, как песец, норка, бурый медведь и снежный барс.
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