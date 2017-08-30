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В Пензе инвалидов из «Квартала Луи» планируют перевести в «тренировочные» квартиры

17:50 | 30.08.2017 | Общество

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Пенза, 30 августа 2017. PenzaNews. Воспитанников пензенского центра для инвалидов-колясочников «Квартал Луи» планируется переселить в так называемые «тренировочные» квартиры, где они смогут обрести еще большую самостоятельность. Об этом сообщила директор центра, член Общественной палаты России Мария Львова-Белова.

В Пензе инвалидов из «Квартала Луи» планируют перевести в «тренировочные» квартиры

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«У нас будет две «тренировочные» квартиры, в которые переедут ребята из «Квартала Луи», а в «Квартал» приедет часть ребят из «Дома Вероники» [пансиона для людей с тяжелой степенью инвалидности]. […] Сейчас у нас есть несколько человек, которых мы частично на ноги поставим, обучим, а в «Квартале» они будут учиться в другой форме», — пояснила она во время визита журналистов в «Дом Вероники» в среду, 30 августа.

По словам Марии Львовой-Беловой, две квартиры намечено приобрести в собственность организации.

«Наверное, в «Спутнике», потому что там удобно все сделано по доступной среде. […] Там все для них [инвалидов-колясочников] есть», — отметила она.

Мария Львова-Белова добавила, что реализовать эту идею планируется до конца года.
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