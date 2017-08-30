В Пензенской области планируется построить оздоровительный лагерь для инвалидов Общество

Пенза, 30 августа 2017. PenzaNews. Член Общественной палаты России Мария Львова-Белова, благодаря усилиям которой в Пензе были созданы центр «Квартал Луи» и пансион «Дом Вероники», планирует выйти с инициативой о строительстве в регионе оздоровительного лагеря для инвалидов.

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«У меня есть идея создания летнего лагеря с купольными домами для людей с инвалидностью. Проект уже есть», — сказала она во время визита журналистов в активный пансион для людей с тяжелой степенью инвалидности «Дом Вероники» в среду, 30 августа.

Мария Львова-Белова уточнила, что реализовать задумку намечено к лету 2018 года.

«Не каждый лагерь приспособлен для людей с инвалидностью. Для нас важно создать такую зону отдыха, куда могли бы они приезжать», — пояснила член комиссии Общественной палаты России по вопросам благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности.

Она отметила, что это будет уникальный проект для Пензенской области.