300 детей из Пензенской области отправятся в пансионат «Приморский» Общество

Пенза, 1 сентября 2017. PenzaNews. 300 детей из Пензенской области, находящихся в трудной жизненной ситуации, отправятся на отдых в пансионат с лечением «Приморский» в пятницу, 1 сентября.

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Он расположен в 12 км от Геленджика — в поселке Кабардинка Краснодарского края.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минтруда, в 2017 году на путевки в лагеря на Черноморском побережье из областного бюджета было выделено 20 млн. рублей.

«Это позволило дополнительно приобрести 500 путевок», — уточнили в ведомстве.

В министерстве отметили, что всего в 2017 году для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, было закуплено 4 тыс. 230 путевок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия на сумму 75 млн. 270 тыс. рублей.