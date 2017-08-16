«PenzaNews» — самое цитируемое СМИ Пензы по версии «Яндекса» Общество

Пенза, 16 августа 2017. PenzaNews. Индекс цитируемости независимого информационного агентства «PenzaNews», который рассчитывает поисковая система «Яндекс», после обновления данных составил 1900 пунктов, что является самым лучшим показателем среди пензенских СМИ.

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Апдейт индекса цитируемости «Яндекса», которого ждали с середины мая 2017 года, произошел в среду, 16 августа. Он в очередной раз подтвердил уверенные позиции авторитетного информагентства, которое в сентябре отметит свое 10-летие.

«PenzaNews» занимает первое место в общем пензенском рейтинге массмедиа , оставаясь, как и в предыдущие годы, лидером цитируемости по версии «Яндекса».

Два других ресурса первой тройки — сайт «ПензаИнформ», который не является официально зарегистрированным СМИ и ассоциируется с ТРК «Наш Дом», а также контролируемое областной властью сетевое издание «Пенза-Пресс», входящее в медиахолдинг «Экспресс» — имеют одинаковые индексы цитируемости в 1600 пунктов.

При этом «ПензаИнформ» занимает второе место в рейтинге, а «Пенза-Пресс» — третье.

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Неожиданным для экспертов профессионального медийного сообщества стало исчезновение из списка портала Pnz.ru, который еще в начале года имел в своем активе 1100 пунктов. По их словам, это может быть связано с передачей прав на домен. Его администратором сейчас является компания «ПензаИнформ», которая подала в суд на ООО «Фирма «Экспресс» — учредителя телеканала и радио «Экспресс» — из-за товарного знака.

Другие новостные ресурсы Пензы, представленные в «Яндекс.Каталоге» в разделе «СМИ», имеют относительно невысокие индексы цитируемости — от 275 до 1000 пунктов.

Тематический индекс цитирования (ТИЦ) — технология поисковой системы «Яндекс», заключающаяся в определении авторитетности интернет-ресурсов с учетом качественной характеристики — ссылок на них с других сайтов.

ТИЦ рассчитывается по специально разработанному алгоритму, в котором особое значение придается тематической близости ресурса и ссылающихся на него сайтов.