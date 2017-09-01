Сайт ИА «PenzaNews» обновил собственный рекорд по просмотрам страниц Общество

Пенза, 1 сентября 2017. PenzaNews. Популярный сервис статистики Google Analytics зафиксировал более 1 млн. 157 тыс. просмотров страниц сайта независимого информационного агентства «PenzaNews» за август 2017 года, что стало новым рекордом для интернет-ресурса.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ранее максимальным числом просмотров являлась цифра в 1 млн. 33 тыс., которая была достигнута в апреле благодаря пользователям сайта.

В августе их число по сравнению с июлем 2017 года увеличилось почти на 8,4 тыс. и достигло 167 тыс. 861. Однако побить рекорд марта не удалось: тогда сайт ИА «PenzaNews» за 30 дней посетили 167 тыс. 948 пользователей, а за полный месяц — 172 тыс. 915.

Согласно данным Google Analytics, за полгода — с марта по август 2017 года — независимый новостной интернет-ресурс Пензы посетили 868 тыс. 158 пользователей, и они же просмотрели его страницы 6 млн. 320 тыс. 987 раз.

Средняя длительность пребывания на сайте составила более 5 минут.

Таким образом, миллионный уровень просмотров уверенно держится на протяжении уже последних 6 месяцев, что говорит о стабильности размера аудитории и высоком качестве работы редакции ИА «PenzaNews» по подготовке информационных материалов, которые вызывают интерес у пользователей.

Другой независимый сервис статистики — Liveinternet — зафиксировал схожие с Google Analytics данные: за август 2017 года количество посетителей составило 164 тыс. 708, просмотров — 1 млн. 142 тыс. 653.

Читайте также

«PenzaNews» — самое цитируемое СМИ Пензы по версии «Яндекса»

Исходя из имеющихся цифр, каждый читатель сайта ИА «PenzaNews» просматривает в среднем 7 страниц, проводя на интернет-ресурсе около 5 минут, что является очень хорошим показателем, который ежемесячно фиксируется на протяжении года — с августа 2016-го.

Так, например, пользователи контролируемого областной властью сетевого издания «Пенза-Пресс», которое входит в холдинг «Экспресс» и было основано, как и агентство «PenzaNews», в 2007 году, согласно данным Liveinternet за период с января по август 2017 года, находятся на сайте в среднем менее 1 минуты.

При этом количество просмотров страниц данного интернет-ресурса за август было в 3 меньше, чем у ИА «PenzaNews».