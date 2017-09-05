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Под Пензой мужчина оштрафован за попытку продать двух овчарок без документов

08:58 | 05.09.2017 | Общество

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Пенза, 5 сентября 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 500 рублей назначено жителю Бессоновки Пензенской области, который признан виновным в нарушении ветеринарного законодательства при реализации животных на ярмарке выходного дня.

Под Пензой мужчина оштрафован за попытку продать двух овчарок без документов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Гражданин осуществлял реализацию двух щенков среднеазиатской овчарки алабай без ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих территориальное происхождение собак, клиническое здоровье, эпизоотическое благополучие места их происхождения и выхода, содержащих сведения о прививках и других карантинных предпродажных мероприятиях», — сообщила ИА «PenzaNews» специалист по связям с общественностью управления Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Лариса Якушкина.

Она пояснила, что тем самым была создана угроза заноса и распространения болезней животных, в том числе для человека.

«Реализация щенков была запрещена. По факту выявленного нарушения в отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении», — добавила собеседница агентства.
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