Под Пензой мужчина оштрафован за попытку продать двух овчарок без документов Общество

Пенза, 5 сентября 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 500 рублей назначено жителю Бессоновки Пензенской области, который признан виновным в нарушении ветеринарного законодательства при реализации животных на ярмарке выходного дня.

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«Гражданин осуществлял реализацию двух щенков среднеазиатской овчарки алабай без ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих территориальное происхождение собак, клиническое здоровье, эпизоотическое благополучие места их происхождения и выхода, содержащих сведения о прививках и других карантинных предпродажных мероприятиях», — сообщила ИА «PenzaNews» специалист по связям с общественностью управления Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Лариса Якушкина.

Она пояснила, что тем самым была создана угроза заноса и распространения болезней животных, в том числе для человека.

«Реализация щенков была запрещена. По факту выявленного нарушения в отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении», — добавила собеседница агентства.