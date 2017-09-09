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Для пассажиров задержанного поезда до Пензы будет организовано горячее питание

15:55 | 09.09.2017 | Общество

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Пенза, 9 сентября 2017. PenzaNews. Бесплатное горячее питание будет организовано для пассажиров поезда №101 «Нижневартовск — Пенза», который был задержан почти на 5 часов из-за ДТП с участием грузовика с песком на железной дороге в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

Для пассажиров задержанного поезда до Пензы будет организовано горячее питание

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Движение поездов на перегоне «Мегион — Нижневартовск-2» однопутного неэлектрифицированного участка «Нижневартовск — Ульт-Ягун» Сургутского региона Свердловской железной дороги восстановлено в 13.15 по московскому времени. Поезда отправлены по назначению», — пояснили в компании.

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В «РЖД» принесли извинения пассажирам за причиненные неудобства, добавив, что компания делает все возможное для ввода поездов в график.

Наряду с поездом до Пензы, на три часа был задержан состав №107 «Нижневартовск — Тюмень».

Пассажиры поезда №346 «Адлер — Нижневартовск», который протаранил грузовик, были доставлены к месту назначения автотранспортом.

В компании «РЖД» создан оперативный штаб для координации действий по ликвидации последствий происшествия.
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