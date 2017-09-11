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Мэр Пензы поручил усилить контроль за нанесением дорожной разметки

11:45 | 11.09.2017 | Общество

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Пенза, 11 сентября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил ответственным лицам усилить контроль за нанесением разметки и установкой новых знаков на дорогах города, уделяя при этом особое внимание учету особенностей местности.

Мэр Пензы поручил усилить контроль за нанесением дорожной разметки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе совещания, состоявшегося в мэрии в понедельник, 11 сентября, он подверг критике работу подрядной организации, указав на многочисленные случаи, когда разметка противоречила дорожной ситуации на конкретном участке.

«В этом году объем работы в рамках реализации программы «Безопасные и качественные дороги» очень большой. В целом город с этой работой справился, но к деятельности подрядчика по установке дорожных знаков много претензий, как со стороны жителей, так и со стороны водителей», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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