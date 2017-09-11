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В Пензе представили премиальные десерты от «Макдоналдс»

11:55 | 11.09.2017 | Общество

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Пенза, 11 сентября 2017. PenzaNews. Презентация трех новых десертов ― мусса с бельгийским шоколадом, чизкейка и яблочного пирога ― состоялась в ресторане быстрого обслуживания «Макдоналдс» на улице Московской в Пензе.

В Пензе представили премиальные десерты от «Макдоналдс»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Все они введены в постоянное меню заведения.

Яблочный пирог представляет собой бисквит с дольками яблок, посыпанный сахарной пудрой и корицей, а также украшенный миндалем. Его стоимость составляет 110 рублей.

Чизкейк является классическим американским десертом со сливочным сыром, в основании которого лежит толченое печенье. Он продается по цене 125 рублей.

Мусс стоимостью 140 рублей состоит из взбитых сливок и сиропа. Лакомство украшено знаменитым бельгийским шоколадом.

По словам второго ассистента директора ресторана «Макдоналдс» Найли Мартыновой, десерты такого уровня в меню представлены впервые.

«Они подаются в эксклюзивной упаковке ― каждый десерт помещается в коробочку», ― пояснила она.

Найля Мартынова отметила, что десерты в рестораны привозят в замороженном виде из Германии и Бельгии, после чего их размораживают и подают посетителям. При этом, по ее словам, используется метод шоковой заморозки, который позволяет сохранить все вкусовые свойства.

Ассистент директора ресторана уточнила, что поставщиком чизкейков и яблочных пирогов является немецкая компания «Erlenbacher», а муссов ― бельгийская фирма «Vandemoortele».

«Проходило тестирование десертов, в котором также участвовали и другие компании, но посетители выбрали именно вкус «Erlenbacher», ― сообщила Найля Мартынова, особо отметив, что 80% поставляемой в «Макдоналдс» продукции — отечественного производства.

Она также обратила внимание на то, что с появлением новых десертов изменился дизайн стаканчиков для кофе, который стал более современным, динамичным.

По словам ассистента директора, в настоящее время также рассматривается возможность введения в основное меню сезонного блюда «Фиш&Чипс», презентованного чуть более месяца назад.

«Мы не ожидали таких продаж. Наши маркетологи хотят, чтобы его включили в основное меню во всех ресторанах «Макдоналдс» в России», ― сказала Найля Мартынова.
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