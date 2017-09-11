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Нарушений общественного порядка на выборах в Пензенской области не допущено — УМВД

17:09 | 11.09.2017 | Общество

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Пенза, 11 сентября 2017. PenzaNews. Нарушений общественного порядка в единый день голосования, 10 сентября, допущено не было. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Нарушений общественного порядка на выборах в Пензенской области не допущено — УМВД

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В обеспечении правопорядка и общественной безопасности граждан в период проведения выборов были задействованы 1 тыс. 438 сотрудников полиции, в том числе около 400 в Пензе, а также свыше 1 тыс. представителей общественных объединений правоохранительной направленности», — уточнили в ведомстве.

В полиции напомнили, что голосование осуществлялось на 1 тыс. 102 избирательных участках.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 10 сентября в Пензенской области, кроме выборов в Законодательное собрание шестого созыва, которые являлись региональными, проходило избрание депутатов собраний представителей 24 районов и города Сердобска.

Новые народные избранники теперь также появились в 46 комитетах местного самоуправления.

Помимо этого, проводились довыборы депутатов собраний представителей Заречного, Кузнецка и Спасска, а в Пензенскую городскую думу избирались депутаты по трем одномандатным округам — №№3, 21 и 28.
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