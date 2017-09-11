15:47:36 Понедельник, 11 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ Выборы в Законодательное собрание Пензенской области шестого созыва. Пенза, 10 сентября 2017 г.

На довыборах в пензенскую гордуму победили представители «Единой России»

13:40 | 11.09.2017 | Политика

Печать

Пенза, 11 сентября 2017. PenzaNews. Кандидаты от партии «Единая Россия» — генеральный директор АО «Радиозавод» Олег Ратников, руководитель центра занятости населения Пензы Николай Тактаров и директор школы №30 Андрей Долов — набрали наибольшее количество голосов на дополнительных выборах в Пензенскую городскую думу, которые прошли в минувшее воскресенье, 10 сентября. Об этом сообщил председатель облизбиркома Александр Синюков.

На довыборах в пензенскую гордуму победили представители «Единой России»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Результаты следующие: округ №3 — Ратников Олег Борисович — 67,94%; округ №21 — Тактаров Николай Михайлович — 53,81%; округ №28 — Долов Андрей Алексеевич — 57,75%», — сказал он в ходе брифинга, состоявшегося в облизбиркоме в понедельник, 11 сентября.

Александр Синюков добавил, что озвученные цифры являются предварительными.

Данные об итогах голосования по трем одномандатным округам на дополнительных выборах депутатов Пензенской городской думы шестого созыва с указанием доли голосов, поданных за кандидатов:

Округ №3

Ратников Олег Борисович, «Единая Россия» (67,94%)
Пуховский Владимир Витальевич, КПРФ (17,28%)
Рекаев Андрей Юрьевич, ЛДПР (9,08%)
Филимонов Алексей Олегович, самовыдвижение (3,4%)

Округ №21

Тактаров Николай Михайлович, «Единая Россия» (53,81%)
Чернопятов Александр Сергеевич, КПРФ (21,57%)
Быстряков Владимир Валерьевич, ЛДПР (18,66%)

Округ №28

Долов Андрей Алексеевич, «Единая Россия» (57,75%)
Лисин Михаил Александрович, КПРФ (23,37%)
Исаев Игорь Анатольевич, ЛДПР (7,59%)
Мыскина Елена Григорьевна, самовыдвижение (6,79%)

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», дополнительные выборы в Пензенскую городскую думу были проведены в единый день голосования, 10 сентября, в связи с тем, что в конце апреля трое депутатов, входивших во фракцию «Единая Россия» — Сергей Седов (округ №3), Борис Дрякин (округ №21) и Андрей Сакмаев (округ №28) — досрочно сложили полномочия.

Они написали заявления после того, как прокуратура выявила в декларациях 14 народных избранников за 2015 год неполные и недостоверные сведения.
Актуальное
Читайте также
Иван Белозерцев отметил важность развития фонда «Поручитель» для поддержки МСП Валерий Лидин назвал районы, где за «Единую Россию» проголосовали более 80% избирателей
Стало известно, в каких вузах Пензы самый быстрый интернет от «МегаФона» Под Кузнецком «ВАЗ» раздавило при столкновении четырех машин, погиб пассажир
На набережной Суры в Пензе готовят основание для прогулочной зоны У жителя Пензы изъято более 200 «серых» SIM-карт
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама