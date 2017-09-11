На довыборах в пензенскую гордуму победили представители «Единой России» Политика

Пенза, 11 сентября 2017. PenzaNews. Кандидаты от партии «Единая Россия» — генеральный директор АО «Радиозавод» Олег Ратников, руководитель центра занятости населения Пензы Николай Тактаров и директор школы №30 Андрей Долов — набрали наибольшее количество голосов на дополнительных выборах в Пензенскую городскую думу, которые прошли в минувшее воскресенье, 10 сентября. Об этом сообщил председатель облизбиркома Александр Синюков.

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«Результаты следующие: округ №3 — Ратников Олег Борисович — 67,94%; округ №21 — Тактаров Николай Михайлович — 53,81%; округ №28 — Долов Андрей Алексеевич — 57,75%», — сказал он в ходе брифинга, состоявшегося в облизбиркоме в понедельник, 11 сентября.

Александр Синюков добавил, что озвученные цифры являются предварительными.

Данные об итогах голосования по трем одномандатным округам на дополнительных выборах депутатов Пензенской городской думы шестого созыва с указанием доли голосов, поданных за кандидатов:

Округ №3

Ратников Олег Борисович, «Единая Россия» (67,94%)

Пуховский Владимир Витальевич, КПРФ (17,28%)

Рекаев Андрей Юрьевич, ЛДПР (9,08%)

Филимонов Алексей Олегович, самовыдвижение (3,4%)

Округ №21

Тактаров Николай Михайлович, «Единая Россия» (53,81%)

Чернопятов Александр Сергеевич, КПРФ (21,57%)

Быстряков Владимир Валерьевич, ЛДПР (18,66%)

Округ №28

Долов Андрей Алексеевич, «Единая Россия» (57,75%)

Лисин Михаил Александрович, КПРФ (23,37%)

Исаев Игорь Анатольевич, ЛДПР (7,59%)

Мыскина Елена Григорьевна, самовыдвижение (6,79%)

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», дополнительные выборы в Пензенскую городскую думу были проведены в единый день голосования, 10 сентября, в связи с тем, что в конце апреля трое депутатов, входивших во фракцию «Единая Россия» — Сергей Седов (округ №3), Борис Дрякин (округ №21) и Андрей Сакмаев (округ №28) — досрочно сложили полномочия.

Они написали заявления после того, как прокуратура выявила в декларациях 14 народных избранников за 2015 год неполные и недостоверные сведения.