Представители посольства Германии в России посетили редакцию ИА «PenzaNews» Общество

Пенза, 12 сентября 2017. PenzaNews. Представители посольства ФРГ в России — советник департамента экономики и науки Эллен фон Цитцевитц (Ellen von Zitzevitz) и сотрудник штаба по сотрудничеству с российскими регионами Денис Поло (Denis Polo) — посетили редакцию независимого информационного агентства «PenzaNews», успешно работающего в Пензе на протяжении 10 лет.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Главный редактор ИА «PenzaNews» Павел Полосин отметил, что рад приветствовать гостей, тем более что это первый за всю историю агентства визит сотрудников посольства.

Он провел небольшую экскурсию по офису редакции, которая завершилась в пресс-центре. Там и состоялось основное общение, которое носило неформальный характер.

Павел Полосин рассказал об этапах становления частного регионального СМИ, а также о сложностях, с которыми приходится сталкиваться журналистам. Кроме того, он кратко остановился на достижениях, которыми гордится коллектив информационного агентства.

В свою очередь Эллен фон Цитцевитц задала ряд вопросов, касающихся работы средств массовой информации в российских регионах на примере Пензенской области.

Помимо этого, дипломат поинтересовалась посещаемостью сайта ИА «PenzaNews».

Узнав, что миллионный уровень просмотров страниц интернет-ресурса уверенно держится на протяжении последних 6 месяцев, средняя длительность пребывания на сайте превышает 5 минут и «PenzaNews» является самым цитируемым СМИ Пензы по версии «Яндекса», Эллен фон Цитцевитц подчеркнула, что впечатлена такими успехами.

Одним из лейтмотивов заинтересованного разговора стали проблемы свободы средств массовой информации в современных условиях.

«У нас в Германии такое же понимание свободы прессы, как Вы сказали», — констатировала Эллен фон Цитцевитц в ответ на тезис Павла Полосина о том, что СМИ обязано объективно и достоверно информировать граждан о происходящем, не допуская перекосов при представлении одной или другой точки зрения.

Дипломат пояснила также, что прилетела в Пензу специально для участия в пятом конгрессе «Фленсбург — Пенза» (Flensburg-Pensa-Kongress), который начнет свою работу в ПГУ в предстоящую среду, 13 сентября.

Она отметила, что в настоящее время германо-российские отношения переживают непростые времена, поэтому крайне важно поддерживать диалог — не только на уровне первых лиц двух стран и глав дипломатических ведомств, но и между руководителями регионов, педагогами, студентами, журналистами и представителями других профессий.

«Я могу сказать, что сотрудничество городов Фленсбург и Пенза по сравнению с другими аналогичными развивается очень активно. Есть более крупные города, которые не могут похвастаться таким взаимодействием», — сказала Эллен фон Цитцевитц.

В ходе встречи стороны обсудили возможные варианты двустороннего сотрудничества, которые могут способствовать налаживанию российско-германского взаимодействия. В частности, были затронуты проблемы энергетики, климата и окружающей среды.

Ожидается, что в рамках конгресса «Фленсбург — Пенза» Эллен фон Цитцевитц прочтет лекцию на английском языке на тему «Актуальные вопросы защиты окружающей среды и политики энергосбережения в Германии». Выступление будет сопровождаться переводом. Оно начнется в зале заседаний корпуса №1 ПГУ в предстоящий четверг, 14 сентября, в 10.00.