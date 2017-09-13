Визит школьников из ФРГ в Пензу сорван из-за антироссийских настроений в СМИ — Крэчмар Общество

Пенза, 13 сентября 2017. PenzaNews. Визит школьников из Германии в Пензу, который был запланирован в рамках двустороннего обмена, оказался сорван из-за антироссийских настроений в немецких СМИ. Об этом сообщила президент Фленсбурга Светлана Крэчмар (Swetlana Krätzschmar).

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«В немецких ведущих средствах массовой информации в последнее время мы слышим такие заголовки, послания, которые беспокоят не только меня. Например: «Россия и Запад больше не имеют ничего общего друг с другом», «Россия и Запад — это принципиальные противники» или «Россия и Запад — это враги», — сказала она на открытии V конгресса «Фленсбург — Пенза» в Пензенском государственном университете в среду, 13 сентября.

По словам Светланы Крэчмар, подобные публикации не могли не повлиять на родителей учащихся.

«Многие родители школьников из Фленсбурга, которые хотели поехать в Пензу по программе школьного обмена, стали сомневаться в целесообразности и возможности этой поездки из-за новостей о России в средствах массовой информации. Поэтому в последний момент поездка в Пензу была отменена», — пояснила президент города.

Она добавила, что также на двустороннем сотрудничестве негативно сказалось ужесточение правил получения визы в страны Европы — это осложнило организацию визитов российских учащихся в Германию.

«Поэтому я утверждаю, что мы со своим дружественным диалогом берем на себя общественную ответственность и вносим важный вклад во взаимопонимание между нашими народами и даже в укрепление мира. Дружба — это лучший способ активной политики мира», — подчеркнула Светлана Крэчмар.

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Она выразила сожаление по поводу того, что пока интеграция России в Европу в качестве партнера на равных «не реализуется с необходимым приоритетом».

«Я была бы очень рада, если бы Запад смог понять и принять мысль, что необходимо уважать другие, отличные от западной, концепции, основанные на других традициях», — сказала президент Фленсбурга.

Светлана Крэчмар напомнила, что через три года во Фленсбурге будет отмечаться 100-летие со дня проведения референдума, когда жители города выбирали, в какой стране они будут жить — в Дании или Германии.

«Таким способом можно решить и возникающие в настоящее время конфликты на границах государств. Нужно спрашивать и давать право самим людям принимать решение», — подчеркнула она.