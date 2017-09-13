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Дружба Пензы и Фленсбурга началась с завтрака в день рождения Бочкарева — Петер Лоренцен

16:50 | 13.09.2017 | Общество

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Пенза, 13 сентября 2017. PenzaNews. Руководитель Общества дружбы Пензы и Фленсбурга Петер Лоренцен (Peter Lorenzen) поделился воспоминанием о том, что плодотворное сотрудничество между двумя городами началось с завтрака по случаю дня рождения экс-губернатора Василия Бочкарева в 2007 году.

Дружба Пензы и Фленсбурга началась с завтрака в день рождения Бочкарева — Петер Лоренцен

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мой дедушка — Анатолий Павлович Лилиенфельд-Тоаль — был губернатором Пензы [Пензенской губернии] во время правления царя Николая II. В поисках корней семьи моей мамы мой брат Ханнес и я впервые приехали в Пензу в апреле 2007 года. […] К нашему удивлению нас привезли к Василию Кузьмичу Бочкареву — в то время губернатору Пензенской области. В тот день как раз был его день рождения. Он нас пригласил на завтрак, посвященный празднику, где присутствовали он и его гости. Именно с этого визита у нас начались тесные дружеские контакты со многими жителями города», — сказал он на открытии V конгресса «Фленсбург — Пенза» в Пензенском государственном университете в среду, 13 сентября.

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По словам Петера Лоренцена, за время существования Общества дружбы — с 2011 года — было сделано немало.

«Несколько школьных классов из старой гимназии Фленсбурга и гимназии №44 Пензы посетили свои партнерские города. Было начато сотрудничество между университетами Пензы и Фленсбурга. Также большой прогресс произошел в сотрудничестве между больницей Фленсбурга и медицинским факультетом университета города Пензы [мединститутом ПГУ]. Начали проходить регулярные конгрессы «Пенза — Фленсбург» в обоих городах. Кроме того, успешно развивается сотрудничество между администрацией Пензы и мэрией Фленсбурга», — пояснил он.
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