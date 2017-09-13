19:35:47 Среда, 13 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
ФОТОРЕПОРТАЖ Открытие конгресса «Фленсбург — Пенза» в ПГУ

Неделю мобильности в Заречном откроет заезд на велосипедах, роликах и гироскутерах

18:24 | 13.09.2017 | Общество

Печать

Заречный, 13 сентября 2017. PenzaNews. Парад немоторизованных средств передвижения — велосипедов, самокатов, скейтбордов, гироскутеров и роликов — пройдет в районе физкультурно-оздоровительного комплекса «Лесной» в Заречном Пензенской области в рамках открытия Европейской недели мобильности в предстоящее воскресенье, 17 сентября.

Неделю мобильности в Заречном откроет заезд на велосипедах, роликах и гироскутерах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Принять участие в мероприятии смогут все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться до официального старта, который намечен на 11.00.

Все пришедшие смогут попытать удачу во время розыгрыша призов.

Кроме того, в ходе Европейской недели мобильности на базе бизнес-инкубатора «Импульс» с 18 по 21 сентября будут работать дискуссионные площадки.

Читайте также

Зампред облправительства, глава города и мэр Пензы сели на велосипеды

В пятницу, 22 сентября, во Всемирный день без автомобиля будут подведены итоги акции, к которой Заречный присоединится впервые, сообщает управление общественных связей города.

Ежегодно с 16 по 22 сентября в рамках Европейской недели мобильности и Всемирного дня без автомобиля водителям предлагается на один день отказаться от использования личного транспорта в пользу общественного или же велосипедов и пешеходных прогулок.

Каждый год кампания посвящается различным темам, нацеленным на привлечение внимания общественности к проблемам избыточного количества автомобильного транспорта и загрязнению воздуха в городах.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области прокуроры выявили недочеты в работе участковых В Пензе вымогатели избили двоих человек чайником и микроволновкой ради 500 тыс. рублей
Улицу Гоголя в Пензе частично перекроют в ночь на 15 сентября из-за ремонтных работ Житель Саратова добился отмены пяти штрафов ГИБДД за превышение скорости под Кузнецком
Дружба Пензы и Фленсбурга началась с завтрака в день рождения Бочкарева — Петер Лоренцен На полигоне «Пензаэнерго» начала работу выставка электрооборудования и спецтехники
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама