Неделю мобильности в Заречном откроет заезд на велосипедах, роликах и гироскутерах Общество

Заречный, 13 сентября 2017. PenzaNews. Парад немоторизованных средств передвижения — велосипедов, самокатов, скейтбордов, гироскутеров и роликов — пройдет в районе физкультурно-оздоровительного комплекса «Лесной» в Заречном Пензенской области в рамках открытия Европейской недели мобильности в предстоящее воскресенье, 17 сентября.

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Принять участие в мероприятии смогут все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться до официального старта, который намечен на 11.00.

Все пришедшие смогут попытать удачу во время розыгрыша призов.

Кроме того, в ходе Европейской недели мобильности на базе бизнес-инкубатора «Импульс» с 18 по 21 сентября будут работать дискуссионные площадки.

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В пятницу, 22 сентября, во Всемирный день без автомобиля будут подведены итоги акции, к которой Заречный присоединится впервые, сообщает управление общественных связей города.

Ежегодно с 16 по 22 сентября в рамках Европейской недели мобильности и Всемирного дня без автомобиля водителям предлагается на один день отказаться от использования личного транспорта в пользу общественного или же велосипедов и пешеходных прогулок.

Каждый год кампания посвящается различным темам, нацеленным на привлечение внимания общественности к проблемам избыточного количества автомобильного транспорта и загрязнению воздуха в городах.