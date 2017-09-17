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Пензенский губернатор поздравил работников леса с профессиональным праздником

08:55 | 17.09.2017 | Общество

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Пенза, 17 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил работников леса с их профессиональным праздником, который отмечается в воскресенье, 17 сентября.

Пензенский губернатор поздравил работников леса с профессиональным праздником

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В этот торжественный день мы чествуем тех, чья плодотворная деятельность связана с бережным сохранением и приумножением, региональным использованием лесных богатств России. Недаром говорят, что человек за свою жизнь должен посадить хотя бы одно дерево. Вашими трудолюбивыми руками их уже посажено великое множество», — отметил глава региона.

Он пояснил, что перед работниками леса стоят масштабные задачи дальнейшей модернизации отрасли, широкого внедрения в практику передовых технологий, укрепления вклада в динамичное развитие социально-экономического потенциала региона и страны.

«Выражаю уверенность, что благодаря профессионализму, устремленности к созиданию, накопленному опыту и неиссякаемой энергии вам удастся их успешно решить. Желаю вам доброго здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях на благо России и Пензенской области!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства региона.
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