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Пензенская область присоединится к акции «На работу на велосипеде» 22 сентября

09:25 | 17.09.2017 | Общество

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Пенза, 17 сентября 2017. PenzaNews. Всероссийская акция «На работу на велосипеде» состоится в Пензенской области в предстоящую пятницу, 22 сентября.

Пензенская область присоединится к акции «На работу на велосипеде» 22 сентября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В рамках мероприятия всем желающим предложено выбрать в качестве транспорта не автобус или автомобиль, а велосипед. Ожидается, что это будет способствовать привлечению активного работающего населения к формированию навыков здорового образа жизни, систематическим занятиям физической культурой и спортом

Кроме этого, акция помогает оценить состояние велосипедной инфраструктуры, которая влияет на качество жизни людей и удобство и комфорт городов, их туристический статус, а также является одним из важных показателей мобильности населения, сообщает пресс-служба  администрации Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», после акции «На работу на велосипеде» в мае глава администрации Пензы Виктор Кувайцев заявил о планах значительного расширения велодорожек. Ожидается, что их протяженность составит более 70 км.
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