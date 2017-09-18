Пензенцы неоднозначно восприняли результаты выборов в Заксобрание — опрос Общество

Пенза, 18 сентября 2017. PenzaNews. Жители Пензенской области неоднозначно восприняли результаты выборов в Законодательное собрание региона шестого созыва, состоявшихся в единый день голосования. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проводившегося на сайте ИА «PenzaNews» в период с 11 по 17 сентября 2017 года, в котором приняли участие 418 пользователей, в том числе 392 — из Пензы и области.

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Так, число респондентов, которые сообщили, что удовлетворены результатами выборов в региональный парламент, составило почти 42%.

Тех же, кто не удовлетворен, оказалось чуть больше — примерно 44%.

Около 14% участников онлайн-исследования затруднились с ответом.

Выборы в Законодательное собрание Пензенской области шестого созыва состоялись в единый день голосования, 10 сентября.

Они проходили по смешанной системе: на 5-летний срок из 36 депутатов 18 избирались по партийным спискам, еще 18 — по одномандатным округам.

В итоге 32 мандата получили представители «Единой России», два — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливая Россия».

Исследование проводилось по инициативе ИА «PenzaNews» на собственные средства методом опроса интернет-пользователей сайта с 11 по 17 сентября 2017 года.

В нем приняли участие 418 респондентов, 392 из них проживают в Пензенской области, которая является основным регионом проведения опроса.

Вопрос, который задавался пользователям сайта, звучал следующим образом: «Удовлетворены ли Вы в целом результатами выборов в Законодательное собрание Пензенской области шестого созыва?»

Статистическая погрешность — 5%.

Результаты исследования опубликованы на сайте ИА «PenzaNews» на безвозмездной основе в целях информирования граждан.