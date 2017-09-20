В Пензе пройдет фестиваль по массажу «Артмасс» Общество

Пенза, 20 сентября 2017. PenzaNews. Фестиваль-чемпионат «Артмасс» по профессиональному массажу пройдет на базе пензенского дома молодежи 14 и 15 октября.

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Ожидается, что в нем примут участие 120 человек из 40 городов России и стран ближнего зарубежья, в том числе Азербайджана, Украины, Армении, Казахстана и Белоруссии.

Предполагается, что на первом и втором этаже дома молодежи будет организована выставка-ярмарка более чем 500 организаций, работающих в сфере красоты, здоровья, натуральных продуктов питания, органической косметики, образования и досуга.

Кроме того, в программе фестиваля предусмотрены индивидуальные консультации юриста и бухгалтера, а также мастер-классы для начинающих бизнесменов в сфере красоты и массажа, интерактивные выставки.

Средства, вырученные от продажи части сувениров, будут переданы воспитанникам мокшанского детского дома.

Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, особое внимание на фестивале будет уделено массажистам с ограниченными возможностями.

«Артмасс» будет работать с 11.00 до 19.00.