В Лопатинском районе глава КФХ оштрафован на 50 тыс. рублей за сорняки на участке Общество

Пенза, 21 сентября 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей назначено главе крестьянско-фермерского хозяйства, в собственности которого находится почти 40 га земли в Лопатинском районе Пензенской области, за неиспользование участка.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» специалист по связям с общественностью управления Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Лариса Якушкина, внеплановая выездная проверка была проведена по результатам административного обследования объекта.

«На участке не проводится комплекс организационных агрономических, технических, мелиоративных и иных мероприятий по предотвращению процессов, ухудшающих состояние земель, в том числе основная агротехническая обработка земель с целью улучшения почвенных условий жизни сельскохозяйственных культур и уничтожение сорняков», — пояснила она.