В Пензенской области пройдет слет школьных лесничеств
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Пенза, 21 сентября 2017. PenzaNews. XIV областной слет школьных лесничеств пройдет на базе пензенского лесного колледжа в Сосновоборске во вторник, 10 октября.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Он будет посвящен 65-летию со дня образования школьных лесничеств.
Основной целью слета является поддержание инициатив юных защитников леса по сохранению, восстановлению и популяризации природного наследия родного края.
В мероприятии примут участие команды из трех человек, являющихся членами школьных лесничеств, в возрасте 13–17 лет.
Им предстоит преодолеть практические и теоретические задания, а также провести самостоятельные исследования в лесной отрасли.
Программа слета состоит из ряда соревнований, среди которых «Визитная карточка», «Знай и умей» и «Лесное многоборье», а также конкурс плакатов «Сохраним лес живым», сообщает пресс-служба регионального Минлесхоза.