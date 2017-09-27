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Глава Пензы поздравил воспитателей с профессиональным праздником

08:56 | 27.09.2017 | Общество

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Пенза, 27 сентября 2017. PenzaNews. Глава Пензы Валерий Савельев поздравил воспитателей и работников дошкольного образования города с профессиональным праздником, который отмечается в среду, 27 сентября.

Глава Пензы поздравил воспитателей с профессиональным праздником

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Трудно представить себе работу более сложную, ответственную, требующую душевных затрат и постоянного совершенствования своего мастерства, чем воспитатель», — отметил он.

Валерий Савельев назвал благородной миссией помощь родителям в воспитании детей и подготовке их к более взрослой жизни.

«Вы раскрываете таланты ребят, побуждаете их к любознательности, учите добру, отзывчивости, прививаете стремление к трудолюбию и самостоятельности. Вы дарите малышам заботу и ласку, тепло и нежность. Вы способны найти общий язык с каждым ребенком и можете подобрать ключик к сердцу каждого из них. Ваша доброта, энтузиазм и безграничная любовь к детям превращают будни воспитанников детского сада в дни радости и счастья», — пояснил глава города.

По словам Валерия Савельева, он рад тому, в дошкольных учреждениях Пензы работают неравнодушные, преданные своему делу и бесконечно любящие детей профессионалы.

«Выражаю всем вам признательность за мастерство, душевную щедрость и верность избранному делу! Спасибо вам за воспитание наших детей! От всей души желаю счастья, здоровья, благополучия и оптимизма! Профессиональных побед и успехов во всех начинаниях! Пусть работа всегда приносит радость, а наградой за ваш благородный труд станут улыбки радости на лицах ваших воспитанников и их успехи», — цитирует Валерия Савельева пресс-служба Пензенской городской думы.
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