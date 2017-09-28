Пензенское МЧС и реготделение «Опоры России» договорились о сотрудничестве Общество

Пенза, 28 сентября 2017. PenzaNews. Начальник главного управления МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов и руководитель регионального отделения организации «Опора России» Денис Каширов заключили соглашение о взаимодействии в четверг, 28 сентября.

Фото: 58.mchs.gov.ru

Предметом данного соглашения является взаимодействие по защите прав предпринимателей, использование всех имеющихся у сторон правовых, информационных, научных, аналитических, методических и организационных ресурсов при планировании и реализации совместных мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и устранение нарушений прав предпринимателей в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области, стороны договорились о долгосрочном и плодотворном сотрудничестве.