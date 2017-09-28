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В Пензе объяснили, почему устанавливают светофоры в час пик

18:36 | 28.09.2017 | Общество

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Пенза, 28 сентября 2017. PenzaNews. Основные причины установки светофоров в часы пик, которая затрудняет дорожную обстановку в Пензе, озвучены в ходе 37-й очередной сессии городской думы в четверг, 28 сентября.

В Пензе объяснили, почему устанавливают светофоры в час пик

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Проблему озвучил депутат Алексей Рогонов.

«Последний месяц наблюдаем замену светофоров по всему городу и, соответственно с этим коллапсы, пробки, люди на работу опаздывают в часы пик. [...] Почему не вечером это производится или в ночное время?» — спросил он.

Исполняющий обязанности главы администрации Пензы Сергей Волков ответил ему, что это работа, связанная с электричеством, поэтому проводить ее в ночное время в соответствии с требованиями запрещено.

«Мы старались максимально уменьшить время переключения», — отметил он.

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В свою очередь начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Пензы Андрей Гришин добавил, что работу по установке стоек, без которой нельзя было смонтировать светофоры, задержало объединение дорожно-строительных компаний «Поволжье».

«Сейчас получается такая ситуация, что одномоментно во многих местах ставят светофоры. Соответственно, их отключают, и получаются пробки. Такая проблема есть. Мы сейчас работаем, максимально требуем от подрядчиков, чтобы они быстро эти светофоры устанавливали, по возможности, когда не нужно, электричество не отключали», — пояснил он.
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