Пензенские коммунисты осудили акт вандализма в отношении стелы с посланием потомкам Общество

Пенза, 1 октября 2017. PenzaNews. Пензенские коммунисты решительно осудили действия вандалов, которые черной краской нанесли несколько надписей на стелу с изображениями советских солдат и тружеников тыла, установленную у монумента «Росток» на набережной реки Суры. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой обкома КПРФ в воскресенье, 1 октября.

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«В стране, победившей фашизм, подобные преступления особенно возмутительны. К сожалению, из-за качества российского образования многие современные школьники плохо знают отечественную историю и не относятся к ней с уважением. Иначе подобных инцидентов бы не случалось», — говорится в тексте.

В нем отмечается также, что злоумышленники испортили внешний вид в преддверии 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции, к которому планируется приурочить вскрытие капсулы с посланием потомкам, замурованной в гранитной плите.

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«Коммунисты надеются, что правоохранительные органы предпримут все необходимое для поиска вандалов и те понесут ответственность за свою хулиганскую выходку», — добавляется в заявлении.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», надписи, нанесенные неизвестными, были обнаружены на стеле у монумента «Росток» на набережной реки Суры в минувшую субботу, 30 сентября.

1 октября мэр Пензы Виктор Кувайцев провел на объекте выездное совещание, в ходе которого распорядился очистить стелу в кратчайшие сроки. Было решено вернуть плите прежний вид путем пескоструйной обработки.