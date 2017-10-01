15:21:54 Воскресенье, 1 октября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Пензенские коммунисты осудили акт вандализма в отношении стелы с посланием потомкам

13:45 | 01.10.2017 | Общество

Печать

Пенза, 1 октября 2017. PenzaNews. Пензенские коммунисты решительно осудили действия вандалов, которые черной краской нанесли несколько надписей на стелу с изображениями советских солдат и тружеников тыла, установленную у монумента «Росток» на набережной реки Суры. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой обкома КПРФ в воскресенье, 1 октября.

Пензенские коммунисты осудили акт вандализма в отношении стелы с посланием потомкам

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В стране, победившей фашизм, подобные преступления особенно возмутительны. К сожалению, из-за качества российского образования многие современные школьники плохо знают отечественную историю и не относятся к ней с уважением. Иначе подобных инцидентов бы не случалось», — говорится в тексте.

В нем отмечается также, что злоумышленники испортили внешний вид в преддверии 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции, к которому планируется приурочить вскрытие капсулы с посланием потомкам, замурованной в гранитной плите.

Читайте также

Мэр Пензы распорядился очистить от надписей стелу у «Ростка», разрисованную вандалами

«Коммунисты надеются, что правоохранительные органы предпримут все необходимое для поиска вандалов и те понесут ответственность за свою хулиганскую выходку», — добавляется в заявлении.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», надписи, нанесенные неизвестными, были обнаружены на стеле у монумента «Росток» на набережной реки Суры в минувшую субботу, 30 сентября.

1 октября мэр Пензы Виктор Кувайцев провел на объекте выездное совещание, в ходе которого распорядился очистить стелу в кратчайшие сроки. Было решено вернуть плите прежний вид путем пескоструйной обработки.
Актуальное
Читайте также
Дети из клуба «Юный спецназовец» посетили «Сталинский центр» в Пензе Ярмарка на площади Ленина позволила пензенцам значительно сэкономить — министр
Виктор Кувайцев оценил состояние двух пензенских котельных Виктор Кувайцев поздравил пензенских пенсионеров с Днем пожилых людей
Пензенский «Зенит» обыграл «Сатурн» из Раменского со счетом 1:0 В «Тарханах» пройдут мероприятия в честь годовщины со дня рождения Лермонтова
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама