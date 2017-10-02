Лишь 15% респондентов уверены, что выборы в Заксобрание прошли абсолютно честно — опрос Общество

Пенза, 2 октября 2017. PenzaNews. Всего лишь 15% респондентов уверены в том, что состоявшиеся 10 сентября 2017 года выборы в Законодательное собрание Пензенской области шестого созыва прошли абсолютно честно. Таковы результаты опроса, проводившегося на сайте ИА «PenzaNews» в период с 18 сентября по 1 октября 2017 года, в котором приняли участие 575 пользователей, в том числе 517 — из Пензы и области.

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При этом почти поровну распределились голоса участников интернет-исследования среди трех вариантов: «совершенно нечестно» и «довольно честно» набрали примерно по 26%, а «не очень честно» — около 25%.

Затруднились с ответом почти 8% респондентов.

Незадолго до выборов в региональный парламент — в период с 7 по 20 августа 2017 года — на сайте ИА «PenzaNews» проводился подобный опрос, в котором приняли участие 560 пользователей, в том числе 497 — из Пензы и области. Тогда пользователям сети был задан вопрос: «Как Вы думаете, честно ли будут проведены выборы в Законодательное собрание Пензенской области 10 сентября 2017 года?»

Согласно результатам августовского онлайн-исследования, которые коррелируют с итогами двухнедельного опроса, завершившегося 1 октября, в кристально чистые выборы верил только каждый седьмой пензенец, а каждый четвертый полагал, что они пройдут «скорее честно, чем нечестно». Около 26% выбрали вариант «скорее нечестно, чем честно». Тех же, кто был уверен, что выборы в Заксобрание будут проведены однозначно нечестно, тогда, как и сейчас, оказалось больше всех. Количество респондентов, затруднившихся с ответом, составило свыше 8%.

Исследование проводилось по инициативе ИА «PenzaNews» на собственные средства методом опроса интернет-пользователей сайта с 18 сентября по 1 октября 2017 года.

В нем приняли участие 575 респондентов, 517 из них проживают в Пензенской области, которая является основным регионом проведения опроса.

Вопрос, который задавался пользователям сайта, звучал следующим образом: «Как Вы считаете, насколько честно были проведены выборы в Законодательное собрание Пензенской области 10 сентября 2017 года?»

Статистическая погрешность — 5%.

Результаты исследования опубликованы на сайте ИА «PenzaNews» на безвозмездной основе в целях информирования граждан.