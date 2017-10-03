На сайте ИА «PenzaNews» пройдет онлайн-конференция с мэром Пензы Виктором Кувайцевым Общество

Пенза, 3 октября 2017. PenzaNews. Онлайн-конференция с главой администрации Пензы Виктором Кувайцевым состоится на сайте информационного агентства «PenzaNews» в пятницу, 6 октября, с 11.00 до 13.00.

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Тема для общения — основные направления деятельности мэрии Пензы: предварительные итоги реализации социально значимых проектов и программ в 2017 году, а также перспективы развития города.

Задать вопросы Виктору Кувайцеву можно как непосредственно во время проведения онлайн-конференции, так и уже сейчас, воспользовавшись формой для обращения к ньюсмейкеру, расположенной ниже. Все поля обязательны для заполнения.

От одного интернет-пользователя принимается не более двух вопросов.

Все вопросы проходят предварительную модерацию редакцией ИА «PenzaNews» и будут опубликованы вместе с ответами в день проведения онлайн-конференции.

Ответы на вопросы, содержащие контактные данные, но из-за ограниченного количества времени не озвученные в ходе онлайн-конференции, будут даны в индивидуальном порядке.