Иван Белозерцев отмечен знаком отличия «За заслуги в уничтожении химического оружия» Общество

Пенза, 4 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев удостоен знака отличия «За заслуги в уничтожении химического оружия».

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Как сообщает пресс-служба регионального правительства, награда была вручена ему на торжественном собрании по случаю уничтожения запасов химоружия в стране, состоявшемся в Центральном академическом театре Российской армии в Москве.

Обращаясь к собравшимся, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич отметил, что Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия представляет собой уникальное подразделение.

«Это действительно так. Президент России Владимир Путин, принимая доклад об уничтожении химических боеприпасов, сказал, что химоружия было создано столько, что несколько раз можно было уничтожить все живое на планете. Уникальность этого подразделения состоит в том, что людям впервые в истории пришлось решать эту сложнейшую мировую проблему. Я напомню, что из 70 тыс. тонн химического оружия, которое было в мире, 40 тыс. тонн хранилось на территории Российской Федерации, 28 тыс. тонн — у американцев, и все остальное было еще в восьми государствах», — сказал полпред.

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Он обратил внимание на то, что в стране пришлось впервые решать сложнейшую задачу — боевую, научную и инженерную.

«Все эти решения приходилось находить по ходу развития событий. Но самое главное — это люди, личный состав, который за эти 25 лет проявил, не побоюсь этого слова, чудеса самоотверженности, профессионализма и личного мужества, уничтожая накопленные запасы самого бесчеловечного вида оружия, которое было на планете. За эти 25 лет не было допущено ни аварий, ни потерь, как среди личного состава, так и среди гражданского населения. И это тоже исторический факт, который еще предстоит достойным образом оценить», — отметил полпред.