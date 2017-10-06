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Губернатор призвал ускорить благоустройство сквера на Западной поляне в Пензе

09:13 | 06.10.2017 | Общество

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Пенза, 6 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал активизировать работы по благоустройству сквера между улицами Лермонтова и Попова в Пензе.

Губернатор призвал ускорить благоустройство сквера на Западной поляне в Пензе

Фото: Pnzreg.ru

«Благоустройство лесного массива на Западной поляне необходимо вести активнее, чтобы закончить его в максимально сжатые сроки», — отметил глава региона в ходе посещения места проведения работ в минувший четверг, 5 октября.

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Он напомнил, что территория много лет была в запущенном состоянии: лес зарос, был захламлен сухостоем и мусором, асфальтовое покрытие практически разрушилось, освещение частично отсутствовало.

«Эту территорию нельзя было назвать зоной отдыха горожан, хотя изначально у нее было именно такое предназначение», — уточнил Иван Белозерцев.

Губернатор высказал ряд критических замечаний в адрес подрядной организации, выполняющей работы.

«Мы нашли средства на облагораживание микрорайона. Людям должно здесь быть приятно, комфортно и безопасно», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.
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